Em Mimoso do Sul

Mulher ameaçada grita por socorro e suspeito é autuado e liberado no ES

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira de 26 anos na madrugada de domingo (22), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Consta em ocorrência da Polícia Militar que, diante da agressividade do companheiro, a mulher gritou por socorro da janela do apartamento.