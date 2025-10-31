MPES notifica Vivo por problemas em telefonia móvel em Alegre e Ibitirama

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Alegre, emitiu uma notificação recomendatória à operadora Vivo para adotar medidas imediatas visando garantir a prestação adequada, contínua e eficiente dos serviços de telefonia móvel (voz e dados) nos municípios de Alegre e Ibitirama, na região Sul do Estado.

A ação foi motivada por reclamações de consumidores, registros do Procon Municipal e ações judiciais que relatam interrupções frequentes e falhas na cobertura da operadora. Segundo o MPES, apesar de a empresa alegar cumprir os índices de qualidade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a situação real dos usuários indica precariedade e ineficiência nos serviços.

O promotor de Justiça Matheus Leme Novaes determinou que a Vivo realize os investimentos, reparos e obras necessárias para restabelecer o funcionamento pleno da rede na região. A empresa tem 30 dias úteis para informar as providências adotadas. O descumprimento da recomendação pode configurar, segundo o órgão, violação aos direitos do consumidor, sujeitando a empresa a responsabilização civil, administrativa e penal.