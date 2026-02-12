MPES cumpre mandados contra fraude em indenizações da Fundação Renova
A Operação Abutres IV, realizada nesta quinta-feira (12), cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, no Espírito Santo, e Aimorés, em Minas Gerais, contra suspeitos de fraudar pedidos de indenização pagos pela Fundação Renova. Não houve prisões. A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com apoio da Assessoria Militar do órgão e do Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
Assim como nas fases anteriores, a investigação apura supostas irregularidades em solicitações feitas por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), criado para compensar pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido em Mariana (MG).
Segundo o Ministério Público, o objetivo da operação é recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar no avanço das apurações, que seguem sob sigilo judicial. A ação conta com a participação de promotores de Justiça e integrantes do Gaeco-Norte, além de 16 agentes da Agência de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, membros do Gaeco de Ipatinga (MG) e guarnições militares locais.