MPES cumpre mandados contra fraude em indenizações da Fundação Renova

MPES cumpre mandados contra fraudes em indenizações da Fundação Renova Crédito: Divulgação | MPES

A Operação Abutres IV, realizada nesta quinta-feira (12), cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, no Espírito Santo, e Aimorés, em Minas Gerais, contra suspeitos de fraudar pedidos de indenização pagos pela Fundação Renova. Não houve prisões. A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com apoio da Assessoria Militar do órgão e do Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Assim como nas fases anteriores, a investigação apura supostas irregularidades em solicitações feitas por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), criado para compensar pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido em Mariana (MG).