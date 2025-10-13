Motos se envolvem em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Duas motos se envolveram em acidente na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou em sistema de "Pare e Siga" por cerca de 20 minutos durante o atendimento às vítimas, gerando engarrafamento de cerca de cinco quilômetros, nos dois sentidos da rodovia.