A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motos se envolvem em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Atualizado em 13/10/2025 às 16h42
Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (13)

Duas motos se envolveram em acidente na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou em sistema de "Pare e Siga" por cerca de 20 minutos durante o atendimento às vítimas, gerando engarrafamento de cerca de cinco quilômetros, nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos motociclistas teve fraturas expostas na perna e mão e foi levado pelo Samu/192 para um hospital de Vitória, na Capital capixaba. O outro piloto teve ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade médica mais próxima, em Domingos Martins. 

Publicidade