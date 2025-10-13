Motos se envolvem em acidente na BR 262 em Marechal Floriano
Duas motos se envolveram em acidente na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou em sistema de "Pare e Siga" por cerca de 20 minutos durante o atendimento às vítimas, gerando engarrafamento de cerca de cinco quilômetros, nos dois sentidos da rodovia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos motociclistas teve fraturas expostas na perna e mão e foi levado pelo Samu/192 para um hospital de Vitória, na Capital capixaba. O outro piloto teve ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade médica mais próxima, em Domingos Martins.