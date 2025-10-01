Motorista sem CNH se envolve em acidente e motociclista fica ferido em Guriri

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro conduzido por uma motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na terça-feira (30), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro Guriri. Em imagens cedidas à reportagem de A Gazeta é possível ver o momento em que os veículos se chocam e o motociclista é arremessado para frente.