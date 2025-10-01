Motorista sem CNH se envolve em acidente e motociclista fica ferido em Guriri
Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro conduzido por uma motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na terça-feira (30), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro Guriri. Em imagens cedidas à reportagem de A Gazeta é possível ver o momento em que os veículos se chocam e o motociclista é arremessado para frente.
Segundo a Polícia Militar, a motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Como não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os policiais confeccionaram um auto de infração. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares. Não há informações sobre o estado de saúde dele.