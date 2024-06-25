Motorista sem CNH é preso com carro clonado em Cachoeiro

Um jovem de 22 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso após ser flagrado com um veículo clonado pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na noite de segunda-feira (24). O indivíduo foi abordado na Avenida Nossa Senhora da Consolação, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a ocorrência, ele foi parado pela corporação após a suspeita de adulteração no Honda Civic que ele estava dirigindo.
A abordagem aconteceu após o veículo ser flagrado pelo Cerco Inteligente. Ao ser questionado pelos agentes da Guarda, o rapaz disse que adquiriu o Honda Civic no Rio de Janeiro, ao dar na troca uma moto e uma quantia em dinheiro. Após verificar o documento apresentado pelo condutor, foi constatado de que as placas não conferiam com o número do chassi. Segundo o registro, um veículo idêntico foi observado pelo sistema de cerco eletrônico no mesmo horário na cidade de Volta Redonda (RJ).
O homem foi detido e levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O veículo foi removido para o pátio credenciado ficando à disposição da Polícia Civil.
Sobre o motorista, a Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por comercializar, expor à venda, manter em depósito ou utilizar veículos, componentes ou equipamentos com sinais identificadores adulterados ou remarcados no exercício de atividade comercial ou industrial, previsto no art. 311, § 2º, III, DO CPB. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.