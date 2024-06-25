Motorista sem CNH é preso com carro clonado em Cachoeiro

A abordagem aconteceu após o veículo ser flagrado pelo Cerco Inteligente. Ao ser questionado pelos agentes da Guarda, o rapaz disse que adquiriu o Honda Civic no Rio de Janeiro, ao dar na troca uma moto e uma quantia em dinheiro. Após verificar o documento apresentado pelo condutor, foi constatado de que as placas não conferiam com o número do chassi. Segundo o registro, um veículo idêntico foi observado pelo sistema de cerco eletrônico no mesmo horário na cidade de Volta Redonda (RJ).