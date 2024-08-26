Motorista sem CNH colide em carro estacionado e acaba detido em Vitória

Um motorista de 30 anos colidiu com o carro em outro veículo que estava estacionado em Vitória. Devido à colisão registrada no bairro República, na manhã desta segunda-feira (26), o condutor acabou detido. Segundo a Polícia Militar, o homem não possui habilitação. Ele não teve a identidade informada.

Além disso, ele realizou o teste do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.