Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina
Um motorista, que não teve nem a idade e nome divulgados, ficou ferido após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (30), no bairro São Silvano, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Astra, que não possuía CNH, perdeu o controle da direção em uma curva da Avenida Sílvio Avidos, atingiu um Celta estacionado e foi parar sobre o canteiro de um trevo.
Com o impacto, o Celta foi lançado a mais de 30 metros. O condutor do Astra ficou ferido e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Sílvio Avidos. O proprietário do outro veículo não foi localizado. Devido aos ferimentos, não foi possível fazer o teste de bafômetro no motorista, pois ele apresentava ferimento na face e boca.