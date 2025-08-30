A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina

Publicado em 30/08/2025 às 19h29
Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina
Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina Crédito: Montagem - A Gazeta

Um motorista, que não teve nem a idade e nome divulgados, ficou ferido após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (30), no bairro São Silvano, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Astra, que não possuía CNH, perdeu o controle da direção em uma curva da Avenida Sílvio Avidos, atingiu um Celta estacionado e foi parar sobre o canteiro de um trevo.

Com o impacto, o Celta foi lançado a mais de 30 metros. O condutor do Astra ficou ferido e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Sílvio Avidos. O proprietário do outro veículo não foi localizado. Devido aos ferimentos, não foi possível fazer o teste de bafômetro no  motorista, pois ele apresentava ferimento na face e boca.

Publicidade