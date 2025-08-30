Motorista sem CNH bate em carro estacionado e fica ferido em Colatina

Um motorista, que não teve nem a idade e nome divulgados, ficou ferido após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (30), no bairro São Silvano, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Astra, que não possuía CNH, perdeu o controle da direção em uma curva da Avenida Sílvio Avidos, atingiu um Celta estacionado e foi parar sobre o canteiro de um trevo.