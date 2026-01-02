Motorista sem carteira se envolve em acidente com morte em São Gabriel

Veículo ficou destruído após a colisão fatal Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem que estava no banco do carona de um carro morreu após o veículo atingir uma árvore em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (1º). O acidente aconteceu na região de Córrego da Lapa, e o motorista, de 40 anos, contou à Polícia Militar que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um cachorro que havia atravessado a pista.

No carro também estavam três crianças e a mãe delas, que ficaram feridas e foram levadas ao Hospital São Gabriel. A PM constatou que o condutor do veículo não era habilitado para dirigir. Como ele também se feriu, foi levado pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para Colatina sob escolta policial. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML).