Motorista sem carteira se envolve em acidente com morte em São Gabriel
Um homem que estava no banco do carona de um carro morreu após o veículo atingir uma árvore em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (1º). O acidente aconteceu na região de Córrego da Lapa, e o motorista, de 40 anos, contou à Polícia Militar que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um cachorro que havia atravessado a pista.
No carro também estavam três crianças e a mãe delas, que ficaram feridas e foram levadas ao Hospital São Gabriel. A PM constatou que o condutor do veículo não era habilitado para dirigir. Como ele também se feriu, foi levado pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para Colatina sob escolta policial. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML).
Os nomes da vítima que morreu e do condutor do carro não foram divulgados. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Nova Venécia. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Como não pagou a fiança estabelecida, ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.