Motorista que provocou acidente em Linhares e fugiu é identificado

Publicado em 16/10/2025 às 17h35
A Polícia civil de Linhares identificou e indiciou o motorista que atropelou um motociclista e o carona no bairro Canivete em Linhares em setembro deste ano.

O motorista que atingiu uma motocicleta e feriu duas pessoas em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, foi identificado pela Polícia Civil. O acidente ocorreu em setembro, no bairro Canivete, e o condutor da caminhonete fugiu após as colisões. 

Câmeras de monitoramento e o serviço de inteligência da corporação apontam que o motorista é Sérgio Ambrósio de Meira, de 45 anos. Ele vai responder na Justiça por lesão corporal culposa na direção de veículo e por fugir do local do acidente — além da suspensão da habilitação para dirigir. 

A reportagem tenta localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestação. 

