Motorista que provocou acidente em Linhares e fugiu é identificado

O motorista que atingiu uma motocicleta e feriu duas pessoas em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, foi identificado pela Polícia Civil. O acidente ocorreu em setembro, no bairro Canivete, e o condutor da caminhonete fugiu após as colisões.

Câmeras de monitoramento e o serviço de inteligência da corporação apontam que o motorista é Sérgio Ambrósio de Meira, de 45 anos. Ele vai responder na Justiça por lesão corporal culposa na direção de veículo e por fugir do local do acidente — além da suspensão da habilitação para dirigir.