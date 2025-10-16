Motorista que provocou acidente em Linhares e fugiu é identificado
Publicado em 16/10/2025 às 17h35
O motorista que atingiu uma motocicleta e feriu duas pessoas em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, foi identificado pela Polícia Civil. O acidente ocorreu em setembro, no bairro Canivete, e o condutor da caminhonete fugiu após as colisões.
Câmeras de monitoramento e o serviço de inteligência da corporação apontam que o motorista é Sérgio Ambrósio de Meira, de 45 anos. Ele vai responder na Justiça por lesão corporal culposa na direção de veículo e por fugir do local do acidente — além da suspensão da habilitação para dirigir.
A reportagem tenta localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestação.