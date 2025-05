Motorista perde controle da direção e bate em carro e bicicleta em Piúma

Um carro bateu em dois veículos após o motorista perder o controle da direção em Praia de Acaiaca, no município de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (8) após o veículo, um Chevrolet Celta de cor prata, subir na calçada e colidir em outro Celta, de cor azul, e em uma bicicleta.>