Motorista morre preso às ferragens após bater em caminhão em Guaçuí

Motorista de carro morre preso às ferragens em Guaçuí após bater em caminhão Crédito: Redes sociais

, Região do Caparaó do Espírito Santo. O motorista, sem idade divulgada, ficou preso às ferragens após uma colisão frontam entre os veículos e faleceu no local. Um homem morreu após em um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo e um caminhão, na noite de segunda-feira (30), na BR 482, em São Pedro de Rates, no município de Guaçuí , Região do Caparaó do Espírito Santo. O motorista, sem idade divulgada, ficou preso às ferragens após uma colisão frontam entre os veículos e faleceu no local.

A Polícia Militar conversou com o motorista do caminhão, que não se feriu. Ele contou aos militares que estava se deslocando com uma carga de mármore, sentido ao estado do Mato Grosso, quando no começo da Serra do Furtado veio o carro, na direção oposta e em linha reta, atravessando a contramão.

O homem disse que chegou a sinalizar com farol alto e baixo para o veículo, acionou a buzina, mas não foi suficiente e acabou acontecendo a batida. O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, e o exame deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.