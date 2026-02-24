Motorista morre após perder o controle do carro e atingir poste em Marataízes

Fernando da Silva, de 47 anos, morreu após carro bater em poste em Marataízes, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um motorista morreu em um acidente de trânsito na localidade de Lagoa Dantas, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Milita (PM), Fernando da Silva, de 47 anos, trafegava por uma estrada de terra quando perdeu o controle da direção em uma curva. No local, foram encontradas marcas de frenagem. O carro conduzido por ele atingiu um poste.