Motorista morre após perder o controle do carro e atingir poste em Marataízes
Publicado em 24/02/2026 às 09h32
Um motorista morreu em um acidente de trânsito na localidade de Lagoa Dantas, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (24).
De acordo com a Polícia Milita (PM), Fernando da Silva, de 47 anos, trafegava por uma estrada de terra quando perdeu o controle da direção em uma curva. No local, foram encontradas marcas de frenagem. O carro conduzido por ele atingiu um poste.
A Polícia Civil foi procurada para informar se o caso será investigado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.