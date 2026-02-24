A Gazeta - Agora

Motorista morre após perder o controle do carro e atingir poste em Marataízes

Publicado em 24/02/2026 às 09h32
Fernando da Silva, de 47 anos, morreu após carro bater em poste em Marataízes, no Sul do ES
Fernando da Silva, de 47 anos, morreu após carro bater em poste em Marataízes, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um motorista morreu em um acidente de trânsito na localidade de Lagoa Dantas, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (24).

De acordo com a Polícia Milita (PM), Fernando da Silva, de 47 anos, trafegava por uma estrada de terra quando perdeu o controle da direção em uma curva. No local, foram encontradas marcas de frenagem. O carro conduzido por ele atingiu um poste.

Polícia Civil foi procurada para informar se o caso será investigado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

