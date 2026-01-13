Motorista morre após carro colidir com poste em São Mateus
Atualizado em 13/01/2026 às 14h52
Um homem de 35 anos morreu após o carro que conduzia colidir com um poste no bairro San Remo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima morreu no local. A dinâmica do acidente não foi informada.
O corpo foi encaminhado à Seção de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.