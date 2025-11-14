Motorista morre após carro capotar na ES 130, em Nova Venécia

Um homem de 67 anos morreu após o carro que ele dirigia capotar na ES 130, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde de quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou que a vítima já estava sem sinais vitais.

A vítima não teve o nome divulgado. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia. Até a publicação desta reportagem, a dinâmica ainda não havia sido esclarecida.