Motorista morre após carro capotar durante ultrapassagem em Aracruz

Um homem morreu após o carro que dirigia capotar depois de tentar ultrapassar uma carreta na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (5). Segundo a Polícia Militar (PM), a carreta transportava uma carga longa, com partes que se projetavam para fora da estrutura. Durante a tentativa de ultrapassagem, o automóvel colidiu com essas peças, capotou e o motorista foi arremessado para fora do veículo.