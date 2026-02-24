Motorista morre após capotar caminhonete na ES 080, em Colatina

Um homem de 34 anos morreu após a caminhonete que dirigia capotar na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (23). O acidente ocorreu no trecho da rodovia que liga o município à Ponte de Pancas. Segundo a Polícia Militar (PM), Welber Ferraz Goulart perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e atingiu o guarda-corpo da pista. Com o impacto da colisão, o veículo capotou, e o motorista foi arremessado para fora.