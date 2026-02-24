A Gazeta - Agora

Motorista morre após capotar caminhonete na ES 080, em Colatina

Publicado em 24/02/2026 às 13h49
Motorista morreu após ser arremessado para fora de caminhonete em capotamento na ES 080, em Colatina Crédito: Divulgação | PMES

Um homem de 34 anos morreu após a caminhonete que dirigia capotar na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (23). O acidente ocorreu no trecho da rodovia que liga o município à Ponte de Pancas. Segundo a Polícia Militar (PM), Welber Ferraz Goulart perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e atingiu o guarda-corpo da pista. Com o impacto da colisão, o veículo capotou, e o motorista foi arremessado para fora.

De acordo com a PM, Welber foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. A pista precisou ser interditada por cerca de 40 minutos para a remoção do veículo.

No hospital, a equipe médica informou à PM que o motorista havia sofrido traumatismo craniano grave. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu na unidade. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

