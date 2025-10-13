Motorista invade a contramão, atinge veículos e foge em Mantenópolis

O motorista de um carro invadiu a contramão e provocou acidente no Centro de Mantenópolis, na Região Noroeste do Espírito Santo, no domingo (12). Uma câmera de monitoramento mostra quando o condutor aparentemente perde o controle da direção e vai em direção à calçada do outro lado da Avenida Presidente Vargas, derrubando uma placa de sinalização.

A câmera não capta, mas, segundo a Polícia Militar, o veículo ainda atingiu outro carro e duas bicicletas. Testemunhas relataram à PM que o motorista fugiu após as colisões. Buscas foram realizadas, mas o condutor não foi localizado. Já que não houve registro de pessoas feridas, quem foi prejudicado recebeu a orientação de registrar boletim de ocorrência.