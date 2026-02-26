Motorista foge pelo porta-malas após capotar carro furtado em Vitória

Carro furtado capota na Avenida Cezar Hilal, em Vitória, e motorista foge do local Crédito: Alberto Borem

Um carro furtado foi encontrado capotado, com as rodas para cima, na manhã desta quinta-feira (5), na Avenida Cezar Hilal, em Vitória. O veículo ocupava uma faixa no sentido Praia do Canto, nas proximidades da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Câmeras de videomonitoramento flagraram o motorista saindo pelo porta-malas e correndo por uma rua do bairro Bento Ferreira.

O acidente ocorreu por volta das 5h. Antes de capotar, o carro atingiu a ciclovia que divide as pistas e danificou a proteção lateral destinada aos ciclistas, sem necessidade de interdição.

Veículo que capotou foi removido e encaminhado para um pátio do Detran|ES Crédito: Alberto Borem

Por volta das 6h15, o Corsa prata ainda estava no local, ligado, com portas travadas e lanternas acesas. Os pneus estavam carecas. Apesar da interdição parcial, o trânsito seguia tranquilo.