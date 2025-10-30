Motorista foge após atropelar mulher em faixa de pedestres em Colatina

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma mulher de 53 anos é atropelada por uma picape enquanto atravessava uma rua, na faixa de pedestres, no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na quarta-feira (29). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima sofreu ferimentos nos pés, joelhos, braço e rosto.

Na gravação, é possível ver quando duas mulheres atravessam a via e uma delas, que vinha um pouco atrás, é atingida por uma Fiat Strada prata ao chegar à metade da travessia. Com o impacto, ela foi arremessada. A vítima contou à PM que o motorista não prestou socorro e deixou o local. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.