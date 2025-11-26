Motorista foge após atropelar e matar mulher na BR 101, em São Mateus
Uma mulher ainda não identificada morreu após ser atropelada na madrugada desta quarta-feira (26), no km 67 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi registrado por volta de 3h20. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo, mas o motorista fugiu do local imediatamente após o atropelamento, sem prestar socorro. As causas e circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades.
A Ecovias Capixabas informou que uma faixa da pista foi interditada durante o atendimento da ocorrência e o trânsito foi liberado por volta das 5h. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será identificado. A PRF e a Polícia Civil investigam a identificação da vítima e quem dirigia o veículo que atropelou a mulher.