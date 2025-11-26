Motorista foge após atropelar e matar mulher na BR 101, em São Mateus

Uma mulher ainda não identificada morreu após ser atropelada na madrugada desta quarta-feira (26), no km 67 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi registrado por volta de 3h20. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo, mas o motorista fugiu do local imediatamente após o atropelamento, sem prestar socorro. As causas e circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades.