A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista fica ferido em colisão frontal com carreta na BR 101, em Anchieta

Publicado em 25/12/2025 às 13h26
Acidente entre carro e carreta deixa um homem ferido na BR 101, em Anchieta
Acidente entre carro e carreta deixa um homem ferido na BR 101, em Anchieta Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou um homem ferido na noite de quarta-feira (24), na BR 101, em Anchietano Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu por volta das 19h, na altura do km 362 da rodovia. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, de 39 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Com o impacto, o veículo foi arrastado por alguns metros. Após o acidente, o trânsito precisou ser desviado momentaneamente pelo acostamento para a retirada dos veículos. A pista foi totalmente liberada às 22h16.

Publicidade