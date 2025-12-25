Motorista fica ferido em colisão frontal com carreta na BR 101, em Anchieta

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou um homem ferido na noite de quarta-feira (24), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu por volta das 19h, na altura do km 362 da rodovia. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, de 39 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.