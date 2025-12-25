Motorista fica ferido em colisão frontal com carreta na BR 101, em Anchieta
Um acidente entre um carro e uma carreta deixou um homem ferido na noite de quarta-feira (24), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu por volta das 19h, na altura do km 362 da rodovia. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, de 39 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Com o impacto, o veículo foi arrastado por alguns metros. Após o acidente, o trânsito precisou ser desviado momentaneamente pelo acostamento para a retirada dos veículos. A pista foi totalmente liberada às 22h16.