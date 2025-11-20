Motorista fica ferido após carro capotar na BR 101, em Linhares

Um motorista ficou ferido após o carro que ele dirigia capotar na manhã desta quinta-feira (20), no km 140 da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia no sentido São Mateus e o acidente ocorreu no momento em que ele realizava uma ultrapassagem em trecho de faixa contínua, onde a manobra é proibida.