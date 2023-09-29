Motorista fica ferido após carro cair em ribanceira no Norte do ES

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e colidir com placas de sinalização às margens da rodovia ES 381, que liga Nova Venécia a São Mateus, no Norte do Estado, no início da tarde desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o acidente foi na altura do distrito de Nestor Gomes, em São Mateus. Com o impacto, o veículo caiu em uma ribanceira.
A vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Não há informações do estado de saúdo do motorista.
Procurada pela reportagem, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou, em nota, que o local está devidamente sinalizado e é monitorado pela equipe técnica do Órgão até que comecem as obras definitivas naquele trecho.
Ainda conforme o DER, "já foi publicada no Diário Oficial a licitação para contratação de empresa ou consórcio especializado na elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras na Rodovia ES 381, no trecho Nova Venécia - São Mateus, e que o processo licitatório está tramitando internamente no Órgão, seguindo os prazos legais. O resultado deve ser publicado nos próximos dias", comunicou.