Motorista fica ferido após caminhão-baú perder o freio e tombar em Castelo

O condutor contou à Polícia Militar que perdeu os freios no final da descida da serra e bateu na vegetação às margens da estrada. O veículo interditou parcialmente a via. O caminhoneiro sofreu escoriações leves e disse que estava com dores na coluna. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Castelo, onde recebeu atendimento e foi liberado. >

A Defesa Civil do município enviou uma máquina para desobstrução da pista, permitindo a liberação do trânsito. Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com restrição judicial e licenciamento vencido desde 2020. O guincho do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) não conseguiu retirar o caminhão do local e medidas administrativas cabíveis foram adotadas pela PM.>