Motorista fica ferida após colidir com carreta na ES 489, em Cachoeiro

Uma motorista invadiu a contramão e colidiu com uma carreta na ES 489, a Rodovia Ricardo Barbieri, no distrito de Córrego dos Monos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 17h30 de segunda-feira (3). Segundo o tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, do 9º Batalhão da Polícia Militar no município, testemunhas contaram que a mulher desmaiou ao volante do carro. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.