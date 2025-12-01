A Gazeta - Agora

Motorista fica em estado grave em acidente na BR 101, em Atílio Vivácqua

Publicado em 01/12/2025 às 11h31
O motorista de um caminhão-baú foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, às 7h40 desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia sentido Rio de Janeiro e tombou no km 432. No veículo havia outro homem, que não se feriu. A vítima foi socorrida por uma ambulância da Ecovias Capixaba e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A concessionária não informou se houve interdição da rodovia.

