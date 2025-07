Veículos estacionados

Motorista embriagado é preso após atingir muro e carros em Colatina

Um motorista de 69 anos, que estava conduzindo umaToyota Hilux, bateu no muro de uma casa e, ao dar ré, colidiu com um Ford Fiesta que estava estacionado. Com o impacto da batida, o carro foi empurrado para trás e atingiu um Kia Cerato, que também estava parado. O acidente aconteceu no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de segunda-feira (14). O condutor acabou preso por embriaguez ao volante.