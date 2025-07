Litoral Sul

Motorista embriagada se envolve em acidente em Marataízes

Publicado em 13/07/2025 às 13h03

Motorista embriagada se envolve em acidente em Marataízes Crédito: Foto leitor

Uma motorista foi conduzida à delegacia após ser flagrada embriagada, na noite deste sábado (12), ao se envolver em um acidente no bairro Belo Horizonte, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O condutor do outro veículo ficou ferido. Ambos deram versões diferentes sobre como a colisão teria ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local do acidente, a condutora do Chevrolet Ágile afirmou que estava subindo a rodovia ES 490 quando foi atingida por outro carro. No entanto, também segundo a PM, ela apresentava sinais de embriaguez, falava frases desconexas, estava bastante alterada e exalava forte odor etílico. A motorista realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de álcool. Diante disso, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Itapemirim.

Já o condutor do Fiat Palio foi socorrido por uma ambulância municipal e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Ele relatou que descia a rodovia quando o Ágile, que vinha no sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu com o seu carro. O teste do etilômetro feito nele deu negativo.