Motorista é preso após furtar carga de caminhão acidentado em Anchieta

Homem foi preso após roubar parte da carga de um caminhão acidentado em Anchieta Crédito: PRF/Divulgação

Um homem de 53 anos foi preso após furtar parte da carga de um caminhão acidentado no km 350 da BR 101, em Anchieta, no Norte do Espírito Santo. Ele foi flagrado por um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que seguia pela rodovia em uma viatura descaracterizada para assumir o serviço em Guarapari e percebeu a movimentação suspeita. O caso aconteceu por volta das 7h40 de terça-feira (19) – cerca de uma hora e 20 minutos após o caminhão VW 24.280 se envolver em um acidente.

O policial deu voz de prisão e conseguiu deter um indivíduo após constatar o furto. No porta-malas do carro do suspeito, foram encontradas 21 embalagens de manta agrícola. O motorista do caminhão confirmou que não havia autorizada a retirada da carga e o suspeito foi detido em flagrante. A mercadoria foi devolvida.