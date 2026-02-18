Motorista é preso após acidente com morte na ES 080 em Colatina

Trecho onde ocorreu colisão fatal Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente fatal na ES 080 em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (17). Gilmar Rodrigues dos Santos, de 40 anos, dirigia um Chevrolet Classic que colidiu contra um Fiat Uno Way no distrito de Ângelo Frechiani. No outro veículo estava Geraldo Antonio Breder, de 56 anos, que morreu no local.

Gilmar foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool, segundo a Polícia Militar. Devido aos ferimentos, ele foi levado a um hospital e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por "homicídio doloso com incidência de circunstância agravante".