Motorista e passageira morrem após caminhão tombar na BR 262 no ES

Um homem e uma mulher, ambos de 30 anos, morreram após o caminhão em que estavam tombar no km 196 da BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 18h50 de sábado (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram o motorista e uma passageira. Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.