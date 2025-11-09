Motorista e passageira morrem após caminhão tombar na BR 262 no ES
Publicado em 09/11/2025 às 10h10
Um homem e uma mulher, ambos de 30 anos, morreram após o caminhão em que estavam tombar no km 196 da BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 18h50 de sábado (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram o motorista e uma passageira. Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.
A dinâmica do acidente não foi divulgada pela PRF. A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros, mas a corporação não se manifestou até a última atualização desta matéria.