Motorista é flagrado dirigindo no calçadão de Colatina

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (26), chamou a atenção em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens mostram um carro trafegando de forma irregular sobre o calçadão da Avenida Prefeito José Zouain, área de uso exclusivo para pedestres.

A Prefeitura Municipal de Colatina, por meio da Secretaria de Transporte, Trânsito e Segurança Pública, informou que tomou conhecimento do vídeo e que equipes da Guarda Civil Municipal já iniciaram as diligências para identificar o veículo.