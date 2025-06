Motorista é detido na BR 101 transportando drogas em painel de carro

Mais de 20kg de pasta base, substância utilizada para produção de cocaína, foram encontrados dentro do painel de um carro no final da manhã desta terça-feira (3) na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista disse que vinha de Ipatinga, em Minas Gerais, com destino à cidade de Piúma, no litoral capixaba.>