Motorista é detido ao bater carro em viatura da PM em Conceição da Barra

Publicado em 17/10/2025 às 19h30
Viatura estava estacionada quando foi adtingida Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista foi detido ao bater com o carro numa viatura da Polícia Militar, que estava estacionada em frente ao destacamento da corporação em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (16).

Após a colisão, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. De acordo com a PM, o condutor apresentava olhos avermelhados, fala alterada e falta de equilíbrio. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou o resultado negativo.

O veículo foi guinchado e o motorista encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Sem dar mais detalhes, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação.

