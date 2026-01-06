Motorista é baleado no trânsito por dupla de moto em Guarapari Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista de 26 anos foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto na Rodovia do Sol (ES 060), na altura do bairro Condados, em Guarapari, na manhã de segunda-feira (5). Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até uma farmácia, em Muquiçaba, onde pediu ajuda.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O motorista relatou que dirigia o próprio veículo quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. Ainda de acordo com o jovem, os suspeitos tentaram assaltá-lo e efetuaram disparos em direção ao carro.