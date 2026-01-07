Motorista desliga carro para 'aproveitar embalo' e invade quintal em Piúma

Um motorista desligou o carro em uma descida, na ES 375, a Rodovia Jorge Feres, no bairro Aparecidinha, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, perdeu o controle da direção e invadiu um quintal de uma casa às margens da estrada, na noite de terça-feira (6). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente (veja acima). O condutor contou à Polícia Militar (PM) que desligou o veículo "para aproveitar o embalo".

O vídeo mostra o carro descendo a via de forma descontrolada e atingindo o portão da residência, que chega a ser arrastado com o impacto da batida. O motorista, de 32 anos, e a passageira, uma amiga de trabalho dele, tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a um hospital do município.

O condutor disse que sua intenção, ao desligar o carro, era aproveitar a velocidade adquirida na descida do trecho da rodovia, mas a direção do veículo travou, fazendo com que ele perdesse o controle. Os dois ocupantes relataram aos militares que estavam sem cinto de segurança no momento do acidente. Na residência atingida mora um empresário com a esposa e a filha. Apesar do susto, a família não se feriu.