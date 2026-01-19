Motorista de picape com sinais de embriaguez é preso após bater em carro no Sul do ES
Um motorista com sinais de embriaguez bateu em um carro estacionado e deixou um homem ferido no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (17). Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento em que a caminhonete que ele dirigia atingiu o veículo parado, projetando a vítima para longe do automóvel. Mesmo ferido no rosto e braço, o homem consegue se levantar. Na sequência da batida, o condutor da picape foge do local sem parar e prestar socorro.
Ele contou para a Polícia Militar que estava limpando o próprio carro quando o acidente aconteceu. Os policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar o motorista da picape Amarok, que apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.
A Polícia Civil disse que o suspeito, de 38 anos, foi levado para a Delegacia de Itapemirim. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção, deixar de prestar socorro à vítima, fugir do local do acidente e dirigir sob influência de álcool. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.