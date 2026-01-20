A Gazeta - Agora

Motorista de carro morre após acidente com caminhão-tanque em Alegre

Publicado em 20/01/2026 às 15h13
Motorista de carro morreu após acidente com caminhão de leite na ES 482, em Alegre Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem morreu após um acidente entre um carro e um caminhão-tanque que transportava leite na rodovia ES 482, em Alegre, na região do Caparaó do Espírito Santo, nesta terça-feira (20). Segundo os Bombeiros, o tanque caiu por cima do veículo menor, deixando o motorista preso às ferragens. Ele morreu no local, já o condutor do caminhão conseguiu sair sozinho da cabine.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na tarde desta terça-feira (20), por volta de 12h, para uma ocorrência de tombamento com vítima na zona rural de Alegre. O corpo da vítima, um homem de 53 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Já a Polícia Civil destacou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Regional do município.

A Laticínios Porto Alegre, empresa responsável pelo caminhão envolvido no acidente, foi procurada pela reportagem de A Gazeta para mais detalhes e disse que irá apurar o caso. 

