No Caparaó

Motorista de carro fica ferido em acidente com ônibus em Ibatiba

Um acidente entre um carro e um ônibus de viagem que ia de Vitória, capital do Espírito Santo, para Belo Horizonte (MG) registrado na tarde desta segunda-feira (21), deixou o condutor do veículo menor ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu na saída de Ibatiba, no Caparaó capixaba, deixando o motorista do carro Volkswagen Gol machucado. Ele foi socorrido no local e encaminhado para um hospital.