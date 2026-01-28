A Gazeta - Agora

Motorista de carro fica ferido em acidente com caminhão em Jaguaré

Publicado em 28/01/2026 às 12h12
Carro envolvido em colisão com caminhão em Jaguaré Crédito: Leitor | A Gazeta

O motorista de um carro ficou ferido após se envolver em acidente com um caminhão em Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). O caminhoneiro contou à Polícia Militar que o Palio estaria na contramão e que tentou evitar a colisão, sem sucesso. 

O motorista do carro foi levado para um hospital com ferimentos na cabeça. Segundo a PM, o caminhoneiro fez teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. 

