Motorista de carreta morre após veículo tombar na BR 101, em Itapemirim

Publicado em 11/09/2025 às 08h46
Acidente foi registrado em Itapemirim nesta quinta-feira (11) Crédito: Redes sociais

Um jovem de 26 anos, motorista da carreta que tombou no km 406 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu após o acidente no início da manhã desta quinta-feira (11). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi totalmente interditada para atendimento da ocorrência.

O acidente aconteceu por volta das 4h50. A carreta transportava placas de MDF, e a carga ficou espalhada na pista após o tombamento. Ainda não há informações sobre o nome da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente. Devido à interdição, a orientação da PRF é que os condutores sigam pelo litoral, passando por Guarapari, Itaipava e Piúma. Não há previsão para a liberação da via.

