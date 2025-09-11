Motorista de carreta morre após veículo tombar na BR 101, em Itapemirim

Um jovem de 26 anos, motorista da carreta que tombou no km 406 da BR 101 , em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, morreu após o acidente no início da manhã desta quinta-feira (11). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi totalmente interditada para atendimento da ocorrência.

O acidente aconteceu por volta das 4h50. A carreta transportava placas de MDF, e a carga ficou espalhada na pista após o tombamento. Ainda não há informações sobre o nome da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente. Devido à interdição, a orientação da PRF é que os condutores sigam pelo litoral, passando por Guarapari, Itaipava e Piúma. Não há previsão para a liberação da via.