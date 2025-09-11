Motorista de carreta morre após veículo tombar na BR 101, em Itapemirim
Um jovem de 26 anos, motorista da carreta que tombou no km 406 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu após o acidente no início da manhã desta quinta-feira (11). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi totalmente interditada para atendimento da ocorrência.
O acidente aconteceu por volta das 4h50. A carreta transportava placas de MDF, e a carga ficou espalhada na pista após o tombamento. Ainda não há informações sobre o nome da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente. Devido à interdição, a orientação da PRF é que os condutores sigam pelo litoral, passando por Guarapari, Itaipava e Piúma. Não há previsão para a liberação da via.