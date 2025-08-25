Motorista de carreta morre após veículo tombar em rodovia no Sul do ES

O motorista, segundo a Polícia Militar, Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu no local Crédito: Redes sociais

O motorista de uma carreta carregada com pedras morreu após o veículo tombar na ES 484, entre São José do Calçado e o distrito de Airituba, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 3h20 desta segunda-feira (25). A Polícia Militar disse que a vítima, identificada como Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu presa às ferragens da cabine. A corporação disse que a rodovia está totalmente interditada para a retirada da carga da pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu antes do resgate. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Prefeitura de São José do Calçado foi acionada e enviou um trator ao local para retirar as pedras da rodovia. A previsão é que a ES 484 seja liberada parcial ou totalmente nas próximas horas. Além da carga, segundo a PM, há também óleo espalhado na pista. Motoristas que seguem em direção a Bom Jesus do Norte, próximo à divisa com o Rio de Janeiro, devem utilizar a Estrada do Café como rota alternativa.