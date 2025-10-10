Motorista de caminhão invade a contramão e provoca acidente em Castelo
Dois caminhões bateram na Rodovia Fued Nemer, ES 166, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, um dos motoristas invadiu a contramão, provocando o acidente. Um carro que trafegava no trecho acabou atingido por destroços.
Ainda segundo a PM, o motorista que invadiu a contramão tentou fugir, mas foi alcançado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter ingerido bebida alcoólica. Como o condutor se queixou de fortes dores na cabeça, foi levado para um hospital, onde a equipe médica confirmou um traumatismo craniano leve.
Após receber alta médica, ele foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e autuado por dirigir sob influência de álcool, mas foi liberado após pagar fiança. O nome dele e o valor pago não foram informados.