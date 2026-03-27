Motorista de app é flagrado com arma após discussão de trânsito em Vitória

Motorista de aplicativo é detido por posse ilegal de arma durante corrida em Vitória Crédito: Guarda Municipal

Um motorista de aplicativo, de 51 anos, foi levado para delegacia após ser flagrado portando ilegalmente uma pistola no bairro Consolação, em Vitória, na quinta-feira (26). De acordo com a Guarda Municipal, que abordou o motorista, o homem fazia uma corrida com um passageiro no momento em que foi parado.

Conforme relato da corporação, o Ciodes recebeu uma denúncia de que o homem tinha ameaçado um caminhoneiro com a arma durante discussão de trânsito. Após a denúncia, os operadores da Central de Monitoramento (Ciom) detectaram a placa do carro e uma equipe de patrulhamento da Guarda de Vitória foi até o local. “Na abordagem, encontramos a arma durante vistoria e, ao ser indagado sobre o armamento, o homem relatou que possuía o registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). Porém, esse registro não permite o porte de arma nas ruas”, contou o inspetor Dalcin.