Motorista de app é flagrado com arma após discussão de trânsito em Vitória
Um motorista de aplicativo, de 51 anos, foi levado para delegacia após ser flagrado portando ilegalmente uma pistola no bairro Consolação, em Vitória, na quinta-feira (26). De acordo com a Guarda Municipal, que abordou o motorista, o homem fazia uma corrida com um passageiro no momento em que foi parado.
Conforme relato da corporação, o Ciodes recebeu uma denúncia de que o homem tinha ameaçado um caminhoneiro com a arma durante discussão de trânsito. Após a denúncia, os operadores da Central de Monitoramento (Ciom) detectaram a placa do carro e uma equipe de patrulhamento da Guarda de Vitória foi até o local. “Na abordagem, encontramos a arma durante vistoria e, ao ser indagado sobre o armamento, o homem relatou que possuía o registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). Porém, esse registro não permite o porte de arma nas ruas”, contou o inspetor Dalcin.
O motorista foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi apresentado à autoridade policial competente, para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento do caso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.