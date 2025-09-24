Motorista de app de 24 anos é encontrado morto dentro de casa em Colatina

João Vitor Himenes, de 24 anos, encontrado morto em casa Crédito: Redes sociais

Um motorista de aplicativo de 24 anos, identificado como João Vitor Himenes, foi encontrado morto dentro de casa, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (23). A Polícia Militar disse que, segundo testemunhas, o jovem teria recebido uma visita no domingo (21) e vizinhos ouviram quando houve uma discussão seguida de um barulho na parede. Depois um homem foi visto deixando o imóvel.

A PM foi acionada por uma testemunha, que chamou por João Vitor na segunda-feira (22) porque estava sentido um forte odor vindo da residência, mas não teve retorno do jovem. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado a requerimento dos peritos.