Motorista bêbado é preso após causar acidente em Cachoeiro
Um homem foi preso em flagrante por causar um acidente ao dirigir alcoolizado em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (1). Segundo a Polícia Militar, o condutor de uma caminhonete contou que seguia pela Rodovia Fued Nemer (ES 166) quando um carro que saía de uma rua lateral, invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo dele. O nome do motorista envolvido não foi divulgado.
Ainda conforme o relato, após a batida, o motorista do carro saiu do veículo desorientado, caminhou para o meio da pista e quase foi atropelado. Quando os policiais abordaram o homem, perceberam que ele estava com forte odor de álcool e fala desconexa, não sendo possível entender a versão dada do acidente. Ele aceitou fazer o teste do etilômetro, mas não conseguiu assoprar o aparelho. Os policiais preencheram um termo de constatação de embriaguez. O outro motorista também realizou o teste, que deu negativo.
Segundo a Polícia Civil, o homem de 51 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção e por dirigir com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.