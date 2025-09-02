Motorista bêbado é preso após causar acidente em Cachoeiro

O motorista de um dos veículos envolvidos acabou preso por embriaguez ao volante Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem foi preso em flagrante por causar um acidente ao dirigir alcoolizado em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (1). Segundo a Polícia Militar, o condutor de uma caminhonete contou que seguia pela Rodovia Fued Nemer (ES 166) quando um carro que saía de uma rua lateral, invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo dele. O nome do motorista envolvido não foi divulgado.

Ainda conforme o relato, após a batida, o motorista do carro saiu do veículo desorientado, caminhou para o meio da pista e quase foi atropelado. Quando os policiais abordaram o homem, perceberam que ele estava com forte odor de álcool e fala desconexa, não sendo possível entender a versão dada do acidente. Ele aceitou fazer o teste do etilômetro, mas não conseguiu assoprar o aparelho. Os policiais preencheram um termo de constatação de embriaguez. O outro motorista também realizou o teste, que deu negativo.