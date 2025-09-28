Motorista avança sinal e atropela adolescente na Praia do Canto

Acidente foi registrado na madrugada na Avenida Saturnino de Brito Crédito: Google Street View

Um jovem de 19 anos avançou o sinal vermelho e atropelou um adolescente de 17 anos na faixa de pedestres no momento em que ele atravessava a Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória. O acidente foi registrado na madrugada deste domingo (28), no sentido Camburi, e, após se recusar a fazer o teste do bafômetro, o motorista foi detido. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o hospital.

Conforme informações da Polícia Militar, o próprio motorista admitiu ter avançado o sinal e atropelado o adolescente, mas não se submeteu ao bafômetro e foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Na unidade, o jovem foi ouvido e liberado. "A autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento", diz a Polícia Civil, em nota.