Motorista atropela motociclista e foge sem prestar socorro em Vila Valério

Uma motociclista identificada como Gilmara Campos Dal'orto, 24 anos, ficou gravemente ferida após ser atingida por um carro em um cruzamento no Centro de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde do último domingo (28). Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Samu/192 para um hospital em Colatina. O motorista do carro deixou o local antes da chegada da polícia. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento da colisão. Logo após a batida, o carona desce do carro, arrasta a moto da jovem e foge logo em seguida.