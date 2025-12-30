Motorista atropela motociclista e foge sem prestar socorro em Vila Valério
Uma motociclista identificada como Gilmara Campos Dal'orto, 24 anos, ficou gravemente ferida após ser atingida por um carro em um cruzamento no Centro de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde do último domingo (28). Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Samu/192 para um hospital em Colatina. O motorista do carro deixou o local antes da chegada da polícia. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento da colisão. Logo após a batida, o carona desce do carro, arrasta a moto da jovem e foge logo em seguida.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério e, até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do condutor.
Em conversa com o produtor Fabrício Silva, da TV Gazeta, a mãe de Gilmara relatou que a jovem está internada na UTI do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina. Segundo ela, a filha sofreu fraturas no braço, costela e queixo, ficou dois dias intubada e agora o estado de saúde é considerado estável.