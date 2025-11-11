A Gazeta - Agora

Motorista alcoolizado é preso após deixar motociclista ferido em Mantenópolis

Publicado em 11/11/2025 às 11h52
Motorista embriagado foi preso após acidente com motociclista ferido em Mantenópolis Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motorista de 33 anos foi preso por dirigir embriagado e por lesão corporal após um acidente entre o carro que ele dirigia e uma moto deixar o condutor do outro veículo ferido, na tarde de segunda-feira (10), em Mantenópolisno Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ele relatou que parou o veículo às margens da rodovia e, ao tentar fazer o retorno, não percebeu que o motociclista estava na mesma mão de direção, momento em que ocorreu a colisão lateral. 

Segundo a PM, a vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para um hospital na região. O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, por lesão corporal culposa ao dirigir e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

