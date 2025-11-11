Motorista alcoolizado é preso após deixar motociclista ferido em Mantenópolis
Um motorista de 33 anos foi preso por dirigir embriagado e por lesão corporal após um acidente entre o carro que ele dirigia e uma moto deixar o condutor do outro veículo ferido, na tarde de segunda-feira (10), em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ele relatou que parou o veículo às margens da rodovia e, ao tentar fazer o retorno, não percebeu que o motociclista estava na mesma mão de direção, momento em que ocorreu a colisão lateral.
Segundo a PM, a vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para um hospital na região. O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, por lesão corporal culposa ao dirigir e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.